Спрос на лекарства в Новосибирске с начала марта вырос на 38%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Спрос на аптечные препараты в Новосибирске с начала марта 2022 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на директора муниципального предприятия "Новосибирская аптечная сеть" Дмитрия Гришунина.

Отмечается, что за две недели марта было продано аптечных товаров на сумму 108 млн рублей.

"Сейчас в филиалах МП "НАС" сформирован товарный запас медикаментов на сумму свыше 330 млн рублей. Из них 41% приходится на препараты отечественного производства (запасов сделано примерно на 60 дней), остальные 59% - зарубежного (на 44 дня). Каких-либо сообщений, писем от поставщиков об изменении режима отгрузок не поступало", - говорится в сообщении.

При этом за две недели в Новосибирске сформирована дефектура (отсутствие) инсулиносодержащих препаратов и лекарств, направленных на лечение системы кровообращения и щитовидной железы. "Мы имели двухмесячный запас, но при повышенном спросе фактически в два раза данные позиции стали дефектурными. Провели переговоры, ожидаем на неделе поступления от двух иностранных производителей", - приводит пресс-служба слова Гришунина.

При этом он уточнил, что жители "не испытывают дефицита препаратов, а приобретают впрок".

Сообщается, что рост цен на лекарственные препараты с начала марта составил от 4% до 7%, наибольший рост цен - на инсулиносодержащие препараты (на 34%).