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Джонсон посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию в поисках новых источников поставок нефти

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию в среду в рамках усилий по обеспечению страны нефтью и нефтепродуктами за счет дополнительных поставок с Ближнего Востока, сообщают СМИ.

Они отмечают, что, поскольку Великобритания, как и другие западные страны, сталкивается с растущими ценами на энергоносители, Джонсон постарается побудить производителей увеличить объем производства и обеспечить другие поставки, чтобы помочь потребителям и снизить зависимость от российского экспорта.

"Великобритания создает международную коалицию, чтобы справиться с новой реальностью, с которой мы сталкиваемся. Мир должен отучить себя от российских углеводородов", - говорится в распространенном офисом премьера заявлении Джонсона.

Он отметил, что "Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются ключевыми международными партнерами в этих усилиях". Премьер-министр добавил, что Великобритания будет "работать с ними над обеспечением региональной безопасности, поддержкой усилий по оказанию гуманитарной помощи и стабилизацией глобальных энергетических рынков в долгосрочной перспективе".

В ОАЭ у Джонсона запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом, в Саудовской Аравии - с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Британские СМИ считают, что премьер также попытается склонить арабских лидеров к тому, чтобы они присоединились к более жесткому давлению Запада на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее Джонсон призвал к избавлению от зависимости от российского газа и нефти. Он назвал решение Запада восстановить стабильные экономические отношения с Россией после присоединения Крыма "ужасной ошибкой".

"Мы не можем продолжать в том же духе. Мир не может подвергаться этому постоянному шантажу", - добавил он.

По словам Джонсона, российские запасы углеводородов - это не только сила, но с другой стороны, это слабость.

Он напомнил, что США объявили, что запрещают импорт российской нефти, и пообещал, что Великобритания сделает то же самое, однако признал, что страну ожидает нелегкий период адаптации к другим источникам энергоносителей.

Великобритания Борис Джонсон ОАЭ Саудовская Аравия

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