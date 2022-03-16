Фондовые рынки Европы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,28% и составил 435,12 пункта.

Германский DAX снизился на 0,1%, французский САС 40 - на 0,2%, британский FTSE 100 - на 0,3%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,3%, испанский IBEX 35 увеличился незначительно - всего на 0,02%.

Участники рынка продолжают следить за российско-украинским конфликтом. Очередной раунд переговоров между представителями двух стран закончился безрезультатно, и инвесторы ждут их продолжения, надеясь на деэскалацию конфликта.

"Европейские рынки, очевидно, уже закладывают в цены очень негативные сценарии, - говорит инвестиционный директор Flowbank SA Эсти Двек. - Продолжительность конфликта и его влияние на экономику еврозоны все еще сложно оценить, поэтому вопросы насчет темпов роста и инфляции останутся в поле зрения в обозримом будущем".

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в марте рухнул сразу на 93,6 пункта, что стало самым резким снижением с момента начала расчета показателя в декабре 1991 года. Значение индикатора на фоне конфликта России и Украины опустилось до минус 39,3 пункта по сравнению с 54,3 пункта в феврале.

Тем временем, аналитики Sanford C. Bernstein отметили, что чистый отток средств из ориентированных на Европу фондов акций достиг рекордного значения вторую неделю подряд. По их мнению, уход инвесторов из европейских акций может продолжиться.

Котировки акций сырьевых компаний снизились вслед за падением цен на металлы на фоне новой вспышки коронавируса в Китае. Бумаги Polymetal International Plc подешевели на 22,9%, Glencore Plc - на 4,4%, Anglo American - на 0,7%.

Тем временем, акции нефтяных компаний подорожали, несмотря на обвал цен на нефть. Стоимость бумаг Shell Plc поднялась на 0,7%, BP Plc - на 1,3%.

Акции Allianz SE подешевели по итогам торгов на 0,2%. Германская страховая компания сообщила о прекращении страхования нового бизнеса и отказе от новых инвестиций в России.

Бумаги UniCredit выросли в цене на 0,8%. Итальянская банковская группа рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу UniCredit Андреа Орчела.

Цена акций RWE AG выросла на 1% благодаря сильной отчетности германской энергетической компании и повышению дивидендов.