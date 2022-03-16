"Коммерсантъ" сообщил о подготовке "Интер РАО" к делистингу с "Мосбиржи"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Интер РАО" обдумывает возможность выкупа free float - более 34% капитала, чтобы провести делистинг с "Московской биржи", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их словам, главная цель делистинга - повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой рынку информации. Компания до сих пор не опубликовала отчетность по МСФО по итогам 2021 года, ее выход был запланирован на 1 марта, напоминает издание. Сделку планируется провести в короткие сроки, знает один из собеседников газеты.

Пока не ясно, будут ли входящие в состав акционеров компании "Роснефтегаз" и "ФСК" продавать пакеты, но увеличение доли "Интер РАО Капитала" свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям. По словам источников "Коммерсанта", пока такой вопрос не прорабатывается.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" - 30,7 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

По данным на конец торгов на Московской бирже 25 февраля, капитализация компании составила 269,2 млрд рублей. Согласно последней доступной отчетности (за сентябрь 2021 года), на счетах компании хранилось 320,6 млрд рублей.