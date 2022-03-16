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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

Владимир Рашевский покинул пост CEO "ЕвроХима"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Владимир Рашевский, включенный в санкционный список ЕС, покинул пост главного исполнительного директора группы "ЕвроХим".

"Несмотря на необоснованность вышеупомянутых действий, Рашевский ушел в отставку, чтобы сохранить бесперебойную работу компании", - сообщил "ЕвроХим".

Рашевский также покинул совет директоров группы.

О дальнейших изменениях и назначениях в руководстве "ЕвроХим" сообщит позднее.

Основатель "ЕвроХима" Андрей Мельниченко на прошлой неделе также был включен в санкционный список ЕС. Компания сообщила, что 9 марта Мельниченко перестал быть ее бенефициаром, а также вышел из совета директоров. Кому перешел контроль над группой, не уточнялось.

Ранее Мельниченко контролировал 90% головной компании группы, EuroChem Group AG (Швейцария), через кипрскую AIM Capital SE.

Владимир Рашевский ЕвроХим

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