Основатель Starbucks будет работать на посту временного СЕО всего за $1

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент и главный исполнительный директор сети кофеен Starbucks Corp. Кевин Джонсон покинет свой пост 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении компании.

Джонсон, возглавлявший Starbucks на протяжении 5 лет, будет выступать партнером и специальным консультантом совета директоров до сентября.

После ухода Джонсона исполнять обязанности CEO будет основатель Starbucks Говард Шульц. Ранее Шульц уже занимал эту должность, а также являлся председателем совета директоров до 2018 года. Шульц согласился работать на посту временного СЕО всего за $1, следует из сообщения.

Новый гендиректор, как ожидается, будет назначен к осени этого года.

"Нам очень повезло с основателем, который готов заступить на пост временного главы, предоставив тем самым совету время на поиски потенциальных кандидатов и для того, чтобы сделать верное, приводящее к долгосрочному успеху, решение", - заявил Джонсон.

Котировки акций Starbucks растут на 6,3% при открытии торгов в Нью-Йорке в среду.