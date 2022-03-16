Президент РФ заверил, что ЦБ не придется включать "печатный станок"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доходов федерального бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов, Центральному банку не придется печатать деньги, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме видеоконференции.

"Мы должны продолжить реализацию всех запланированных проектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы должны в полной мере задействовать потенциал нашей бюджетной системы как стимулирующего инструмента. Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договаривались, в полном объеме", - сказал Путин.

"В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы. Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть. Ключевые трудности связаны с доставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков", - сказал президент РФ.