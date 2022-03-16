Недельная инфляция в РФ вторую неделю подряд выше 2%, годовая - 12,5%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 5 по 11 марта составила 2,09% после 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля 0,24% с 12 по 18 февраля, 0,13% с 5 по 11 февраля, 0,29% с 29 января по 4 февраля, 0,19% с 22 по 28 января и 0,22% с 15 по 21 января, сообщил в среду Росстат.

Таким образом, недельная инфляция второй раз подряд выше 2% - столь существенный недельный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации на Украине, является максимальным с 1998 года (Росстат публикует недельную статистику по динамике цен с 2008 года, но, исходя из месячных данных, последний раз прирост цен за неделю выше 2% мог наблюдаться в декабре 1998 года, когда в целом за месяц инфляция составила 11,6%).

С начала месяца цены к 11 марта выросли на 3,38%, с начала года - на 5,62%.

Среднесуточный рост цен за 11 дней марта 2022 года, по данным Росстата, составил 0,303% (против среднесуточных 0,026% за 9 дней марта 2021 года и 0,023% за 15 дней марта 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 11 марта ускорилась до 12,5% (максимума с декабря 2015 года) с 10,4% на 4 марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Помимо существенного влияния на инфляцию цен на зарубежный туризм (путевки в Турцию за неделю подорожали на 28,4% после повышения на 28,7% неделей ранее) серьезное влияние оказал скачок цен на сахар, бытовую технику и электронику, лекарства, ряд овощей и фруктов, средства бытовой химии и ряд детских товаров и продуктов.

Цены на сахарный песок увеличились за неделю на 12,8%, на смеси сухие молочные для детского питания - на 4,1%, соль - на 3,0%, крупу гречневую и рис - на 2,7%, консервы овощные для детского питания - на 2,5%, консервы мясные для детского питания, муку пшеничную, пшено и вермишель - на 2,2%, макаронные изделия - на 2,0%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 1,9%, чай черный - на 1,8%, подсолнечное масло и печенье - на 1,7%, маргарин - на 1,5%, сливочное масло - на 1,4%, свинину и сметану - на 1,3%, молоко пастеризованное - на 1,2%, молоко стерилизованное - на 1,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 4,8%, в том числе на помидоры - на 12,3%, бананы - на 11,3%, морковь - на 3,4%, капусту - на 2,8%, яблоки - на 2,6%, лук - на 2,3%, картофель - на 1,9%, свеклу - на 1,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 1,2%.

Значительно подорожали за неделю медикаменты: корвалол - на 6,3%, комбинированные анальгетики - на 6%, поливитамины - на 5,5%, левомеколь - на 5,1%, нимесулид - на 4,9%, ренгалин - на 4,8%, эргоферон - на 4,5%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 4,0%, валидол - на 3,8%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: подгузники детские бумажные - на 4,9%, пеленки для новорожденных - на 3,7%, порошки стиральные - на 3,6%, прокладки гигиенические - на 2,9%, бумага туалетная и сухие корма для домашних животных - на 2,8%, пасты зубные - на 2,6%, мыло туалетное - на 2,1%, мыло хозяйственное - на 1,6%, щетки зубные - на 1,3%, спички - на 1,0%.

Из остальных непродовольственных товаров существенно выросли цены: на телевизоры - на 12,5%, электропылесосы - на 8,4%, легковые автомобили иностранных марок - на 6,9%, смартфоны - на 6,5%, кроссовки для взрослых - на 3,1%, шампуни - на 2,8%, футболки, джинсы, спортивные костюмы, кроссовки для детей - на 1,5-2,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились на 0,1%.

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 11 марта также на уровне 12,54%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю c 5 по 11 марта 2022 года потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Несмотря на замедление, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят непродовольственные товары (рост на 3,16% после 4,52% неделей ранее). На продовольственные товары цены выросли на 1,78% (0,83% неделей ранее) за счет удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен составили 2,37% (1,97% неделей ранее) за счет услуг зарубежного туризма", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, ЦБ 28 февраля повысил ставку более чем вдвое - до 20% с 9,5%.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - отмечал тогда в своем комментарии ЦБ.

Инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%, а ВВП упасть на 8%, ожидают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился с 1 по 9 марта, данные были опубликованы 10 марта).

Банк России после резкого повышения ключевой ставки в конце февраля сохранит ее в ближайшую пятницу, 18 марта, на уровне 20%, считает большинство аналитиков, опрошенных на этой неделе "Интерфаксом". Лишь некоторые эксперты допускают повышение ставки ЦБ до 23-25%.