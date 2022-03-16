Спрос клиентов Сбербанка на драгметаллы в слитках вырос в 30 раз

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Спрос клиентов Сбербанка на драгоценные металлы в слитках (в основном в золоте) вырос в 30 раз по сравнению с периодом до отмены НДС на эти активы и введения регулятором ограничений на снятие физлицами наличной валюты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Текущий спрос на слитки в 30 раз превышает спрос до отмены НДС и введения ограничений на снятие наличной валюты. Так как обе меры были введены практически одновременно, то сложно однозначно сказать, какая из мер оказала большее влияние", - отмечает Сбербанк.

Президент РФ Владимир Путин 9 марта подписал закон, который отменяет с 1 марта 20-процентный НДС при продаже драгоценных металлов в слитках физическим лицам.

Банк России с 9 марта на полгода ограничил выдачу физлицам наличной валюты. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. наличными (в каждом из банков), остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Сбербанк отмечает, что в основном клиенты интересуются золотыми слитками, спрос на слитки в иных драгоценных металлах кратно меньше. По обезличенным металлическим счетам (ОМС) золото тоже наиболее популярный металл, но доли других металлов в спросе также существенны, подчеркнул банк.

Сейчас у Сбербанка в Москве три офиса, где можно купить и продать слитки драгоценных металлов. В одном из них в среду наблюдались большие очереди из желающих приобрести металл в физическом виде, в основном золото. В этом отделении физлица в среду раскупили все остатки золота, сообщил "Интерфаксу" сотрудник офиса банка.

"Во всех офисах, в которых осуществляется продажа/покупка слитков, сейчас видим повышенный спрос клиентов на покупку слитков из драгоценных металлов", - отметили в пресс-службе Сбербанка.

Кредитная организация, чтобы удовлетворить этот спрос, планировала увеличить количество офисов банка, уполномоченных на продажу слитков.

"Драгоценные металлы, и в первую очередь золото, традиционно считаются защитным активом, и спрос на драгоценные металлы всегда растет в периоды нестабильности на рынках. Например, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта (еще до отмены НДС на слитки и введения ограничений на снятие наличной валюты) клиенты Сбербанка открыли в шесть раз больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели", - добавил Сбербанк.

Кредитная организация пояснила, что общая логика установления цены в слитках и обезличенных металлических счетах совпадает. "Однако в связи с физической сущностью слитка в его цене заложен ряд дополнительных расходов, отсутствующий в обезличенных металлических счетах. Например, стоимость изготовления слитка и стоимость его доставки до офиса. Поэтому абсолютная цена за одинаковое количество металлам в слитке и в виде ОМС может отличаться", - подчеркнул представитель банка.

Банк России с 15 марта 2022 года приостановил покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения на этот металл.