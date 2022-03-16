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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Металлурги до конца марта представят параметры ценообразования на рынке РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Металлурги до конца марта должны представить консолидированные параметры ценообразования для внутреннего потребителя, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам состоявшейся в среду встречи главы министерства Дениса Мантурова с владельцами металлургических компаний.

"Наиболее эффективно механизмы будут работать, если отрасль сама выработает решение без государственного участия. При выработке решений о формировании цены, которая должна быть доступной для внутреннего потребителя, металлурги смогут учесть более тонкие настройки и сбалансировать цены по разным позициям, снизив их по основным. И, совершенно точно, менее желательной альтернативой этому сценарию является принятие директив по ценам на основной сортамент на правительственном уровне", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга.

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Государство также готово "поддерживать спрос на внутреннем рынке за счет приобретения продукции в резерв и крупных инфраструктурных строек", сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, совместно с Минфином Минпромторгом будет прорабатываться вопрос сдерживания процентных ставок по действующим кредитам системообразующих предприятий, и в ближайшее время в правительстве пройдет обсуждение резкого повышения цен на аренду вагонов перевозчиками.

По итогам совещания совместно с металлургами было принято решение составить список аккредитованных дистрибьютеров, торговых домов, металлосервисных предприятий, для которых производителями будет установлена предельно допустимая наценка. Список будет опубликован на официальном сайте министерства и передан в ФАС для контроля за ценами для конечных потребителей металлопродукции.

"В случае несоблюдения установленных параметров наценки, компании будут лишаться аккредитации и возможности взаимодействовать с производителями напрямую, таким образом, рискуя потерять место на рынке", - говорится в сообщении.

Минпромторг РФ
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