Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ и металлурги договорились установить предельные цены на металлы на ближайшие месяцы, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами совещания главы министерства Дениса Мантурова с акционерами и топ-менеджментом металлургических предприятий, которое состоялось в среду.

При этом, для некоторых предприятий могут быть исключения с учетом их себестоимости.

Предложения по ценам "будут носить рекомендательный характер", сказал один из собеседников агентства.

Также была достигнута договоренность по ограничению наценок дилеров, которые должны снизить цены для внутреннего рынка.

Вопрос ценообразования с привязкой к себестоимости и максимальной наценкой в 20-25%, который обсуждался на прошлой неделе на совещании представителей металлургических компаний у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в среду не поднимался, сказал один из собеседников агентства.

В понедельник Минпромторг заявил, что предлагает отвязать цены на металлы и сырье для их производства на внутреннем рынке от курса доллара США.

"(...) Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование промышленности, "отвязав" цены на металлургическую продукцию и сырьевые материалы от курса доллара. Для этого Минпромторг предлагает временно установить максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке. Это поможет не допустить ажиотажного роста цен на сами ресурсы, а также на конечную продукцию на внутреннем рынке. Кроме того, данная мера позволит сохранить темпы реализации инвестиционных проектов и строительства объектов федерального и регионального значения", - сообщили в министерстве.

В Минпромторге снова обратили внимание на сохранение высоких цен на сырьевые материалы (ЖРС, коксующийся уголь), лом черных металлов, а также отметили, что влиянию колебаний валютных курсов подвержена алюминиевая и медная продукция.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что российские металлурги при ценообразовании должны ограничить наценку 25% от себестоимости продукции и перезаключить, в случае необходимости, существующие контракты на текущий год со всеми промпредприятиями. При этом он отметил, что в случае, если металлурги не предоставят в ближайшее время свои предложения по сниженным ценам и рентабельности, то стоимость металлургической продукции будет устанавливать правительство.