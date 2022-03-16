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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

ФРС готова ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости

ФРС готова ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США уверена, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания, на котором центробанк повысил ключевую процентную ставку впервые с 2018 года.

ЭкономикаФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п.Читать подробнее

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на мартовском заседании была ожидаемо повышена на 25 базисных пунктов, теперь диапазон ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых.

Более того, Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости, добавил Пауэлл. Решение о подъеме ставки и о размере такого подъема будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высокая, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.

Отдельно Пауэлл отметил рост цен на энергоносители, который, по его словам, не исчезнет и продолжит оказывать давление на инфляцию. Какого-то ослабления стоит ждать не раньше второй половины года, добавил он.

Ситуация на Украине и санкции в отношении России только усиливают инфляционное давление, сказал глава Федрезерва. Помимо роста цен, события на Украине могут отразиться на экономике США в плане торговли и цепочек поставок, добавил он. В целом же влияние геополитической ситуации на американскую экономику выражается в резком росте неопределенности, считает Пауэлл.

Вместе с тем риски рецессии в США Пауэлл оценил как "не особенно повышенные".

Глава ФРС отметил хорошую ситуацию на рынке труда, характеризующуюся низкой безработицей. Однако он посетовал на нехватку квалифицированных кадров, и выразил надежду, что доля участия населения в рабочей силе (labor participation rate) повысится, назвав такое развитие событий "крайне желательным".

Участники рынка особенно ждали от Федрезерва сигналов по поводу того, когда центробанк приступит к сокращению активов на своем балансе, объем которых достиг $9 трлн. Пауэлл сказал, что официальное заявление по этому вопросу может быть сделано уже в мае, и сейчас руководство центробанка, "по сути, просто завершает согласование деталей".

По словам Пауэлла, Федрезерв будет снижать объем активов на балансе примерно теми же способами, что и ранее, но, возможно, более активными темпами. Это означает, что центробанк, скорее всего, воздержится от прямых продаж облигаций, а просто будет дожидаться их погашения.

США ФРС Джером Пауэлл
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