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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Brent подорожала до $114,14 за баррель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений сокращения поставок энергоносителей на глобальный рынок.

К 17:48 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,21 (5,75%) - до $114,14 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $5,72 (5,46%) - до $110,42 за баррель.

Саудовская Аравия заявила 20 марта, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

После этого МИД королевства заявил, что страна "не несет никакой ответственности за дефицит поставок на мировые рынки в свете атаки на свои нефтяные объекты".

Международное сообщество "должно принять на себя ответственность за сохранение поставок энергоносителей", говорится в заявлении, чтобы предотвратить атаки, угрожающие "производственным мощностям королевства и его способности выполнять свои обязательства".

Саудовская Аравия называлась в числе крайне небольшого списка стран, способных в короткие сроки увеличить добычу, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок нефти из России.

Соединенные Штаты ранее отказались от закупок российского топлива, и другие западные страны также обсуждают подобный шаг.

Brent WTI Saudi Aramco Йемен США Украина
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