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Fitch повысило прогнозы цен на нефть

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2022 и 2023 годах, следует из данных мартовского доклада Global Economic Outlook (GEO).

Аналитики ожидают, что нефть марки Brent по итогам 2022 года в среднем будет стоить $100 за баррель против ожидавшихся в декабре $70 за баррель. Оценка на следующий год была поднята до $80 за баррель с $60.

Средний уровень цен за прошлый год составлял $70,6 за баррель, за 2017-2021 гг. - $60,9.

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По оценкам аналитиков агентства, курс японской иены на конец текущего года будет находиться в районе 120 иен за доллар, в будущем году составит 110 иен за доллар (в декабре эти прогнозы составляли соответственно 116 иен и 110 иен). В 2021 году он был равен 114,2 иены.

Курс китайской валюты на конец текущего года ожидается на уровне 6,5 юаней за доллар по сравнению с прогнозировавшимися 6,7 юаня за доллар в декабре, в 2023 году - 6,7 юаня за доллар. В прошлом году - 6,37 юаня.

Оценки для фунта стерлингов на ближайшие два года аналитики агентства оставили на уровне $1,35. В прошлом году британская нацвалюта стоила в среднем $1,34.

Единая европейская валюта в 2022 и 2023 годах будет стоить 0,9 евро за доллар, ожидают эксперты Fitch. Прежний прогноз также составлял 0,9 евро за доллар на весь рассматриваемый период. В 2021 году средний курс равнялся 0,88 евро за доллар.

Fitch нефть
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