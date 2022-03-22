Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, инвесторы следили за ситуацией с коронавирусом и за событиями на Украине.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 завершил сессию практически без изменений - индикатор прибавил 0,04% и составил 454,79 пункта. Однако даже такой небольшой прирост позволил индексу продлить серию подъемов до четырех сессий подряд.

Германский индекс DAX снизился на 0,6%, французский САС 40 - на 0,57%, испанский IBEX 35 - на 0,34%. Британский FTSE вырос на 0,51%, итальянский FTSE MIB - на 0,3%.

Высокая волатильность торгов стала нормой в последний месяц, пишет MarketWatch. Инвесторам довольно сложно оценить перспективы экономического роста и корпоративных прибылей в условиях высокой инфляции, повышения процентных ставок мировыми центробанками, конфликта России с Украиной, а также новой волны COVID-19 в Китае.

Участники глобальных рынков продолжают следить за событиями на Украине, где на протяжении трех с половиной недель идут боевые действия. Вооруженный конфликт между Россией и Украиной уже привел к перебоям в глобальных цепочках поставок и скачку цен на сырье, включая металлы и энергоресурсы.

Кроме того, инвесторы оценивают поступающие сообщения о распространении мутации "омикрон-штамма" в Европе, пишет CNBC. В последнее время участились случаи заболевания "стелс-омикроном" в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швейцарии и Нидерландах.

Благодаря подорожавшим металлам компании горнодобывающего сектора образовали пятерку лидеров роста в индексе Stoxx Europe 600. Акции Rheinmetall AG подорожали на 9,12%, производителя алюминия Norsk Hydro ASA - на 8,22%, Antofagasta PLC - на 8,08%, Boliden AB - на 7,59%, a Anglo American PLC - на 6,12%.

Падение возглавили акции финского производителя шин Nokian Renkaat, упавшие на 13,3%. Цена бумаг продуктового ритейлера Ocado Group PLC опустилась на 7,74%, сервиса по доставке еды Delivery Hero SE - на 7,45%.

Котировки акций германского разработчика ПО SAP SE снизились на 1,7%. Компания сообщила, что ее главный финансовый директор Лука Мучич уйдет в отставку в марте следующего года и она ищет нового кандидата на эту должность.

Бумаги итальянской нефтегазовой компании ENI SpA подорожали на 2,9% на новости об открытии новых месторождений нефти и газа в Алжире. По предварительным оценкам компании, в них содержится около 140 млн баррелей нефти.

Акции других нефтегазовых компаний Европы также выросли на фоне подъема цен на нефть в понедельник. Стоимость британской BP Plc увеличилась на 4%, французской TotalEnergies SE - на 0,6%, норвежской Equinor ASA - на 5,2%.

Капитализация германского автоконцерна Volkswagen AG поднялась на 0,9%. Китайское подразделение компании - Volkswagen Group China - подписало соглашения с двумя компаниями в КНР о создании совместных предприятий по добыче металлов, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей.