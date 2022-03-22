Криптовалюты дорожают, эфир растет быстрее биткойна

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Криптовалюты дорожают во вторник, причем подъем цены эфира (Ethereum) опережает темпы роста биткойна.

Цена биткойна к 13:03 по московскому времени поднялась на 3,2%, до $42,5 тыс., согласно данным CoinDesk. Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал к этому времени на 3,4%, до $2,732 тыс. В ходе торгов эфир поднимался выше психологически важной отметки в $3 тыс.

Рост эфира аналитики объясняют ожиданием обновления, которое изменит процесс майнинга этой криптовалюты.

Курс Dogecoin, созданного в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, поднялся на 4,1%, до $0,124.

Менее известные криптовалюты Cardano, Uniswap и Litecoin дорожают примерно на 5%.