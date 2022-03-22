ЕЭК обнулила пошлины на ввоз какао-продуктов и икры рыб

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, дополняющее пакет мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов товаров, сообщается в пресс-релизе торгового блока ЕЭК.

Так, решено до 30 апреля 2025 года обнулить ввозные пошлины на некоторые какао-продукты.

"Принятые меры позволят производителям поддержать существующий уровень загрузки мощностей, а также покрыть часть дополнительных расходов, связанных с резкими изменениями курсов валют", - сказал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, процитированный в сообщении.

В связи с важностью вопроса в соответствии с поручением Совета ЕЭК решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, коллегия приняла решение об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на некоторые виды оплодотворенной икры рыб. Срок действия этой меры - по 31 декабря 2024 года включительно.

"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку и дальнейшее развитие предприятий рыбоводческой отрасли Евразийского экономического союза", - заявил Казарян, напомнив, что ранее Совет комиссии продлил срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели.

Ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС на оплодотворенную икру рыб установлена в размере 8% от таможенной стоимости. Необходимые изменения будут внесены и в другие акты ЕЭК, говорится в сообщении.

ЕЭК уже вводила нулевую пошлину на оплодотворенную икру рыб. Она действовала с 13 января 2019 года по 28 февраля 2022 года.