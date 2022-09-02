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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

РФ предложила продлить до 31 марта обнуление пошлин на ввоз некоторых товаров в ЕАЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия предложила продлить до 31 марта 2023 года действие обнуленных ставок на импорт некоторых видов продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕЭАС).

Соответствующее предложение поступило в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Это следует из материалов на сайте комиссии.

В марте-апреле 2022 года ЕЭК на фоне санкций временно обнулила ввозные пошлины на широкий спектр товаров. Это было сделано в рамках мер, "направленных на повышение устойчивости экономик государств - членов Евразийского экономического союза". Действие нулевых ставок должно истечь 30 сентября.

"В связи с сохранением рисков негативного воздействия на экономики государств - членов ЕАЭС, а также в целях оказания содействия развитию производства в дальнейшем Российской Федерацией предлагается продлить срок действия мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности", - говорится в материалах комиссии к опубликованным для обсуждения проектам решений совета ЕЭК о продлении действия нулевых ставок.

В ЕЭК со ссылкой на позицию России отмечают, что "введенные меры способствовали стабилизации экономики Российской Федерации посредством, в том числе, содействия российским импортозависимым производителям".

ЕАЭС ЕЭК РФ
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