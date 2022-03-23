Зампред правления Сбербанка Голодец предложила меры поддержки фармотрасли

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Зампред правления Сбербанка Ольга Голодец предлагает установить нулевую ставку налога на прибыль для фармацевтических организаций и освободить аптеки от контрольно-надзорных мероприятий до конца 2024 года, а также ряд других мер поддержки фармотрасли на фоне вводимых иностранных санкций. Соответствующее обращение она направила первому зампреду правительства РФ Андрею Белоусову. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств.

Зампред правления Сбербанка предлагает до 31 декабря 2024 года освободить "аптечные организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую деятельность", от контрольно-надзорных мероприятий и мер налогового контроля, а также установить для организаций фармацевтической деятельности нулевую ставку налога на прибыль, отмечает источник "Интерфакса".

По его словам, к таким аптекам и ИП, а также предприятиям IT-отрасли, ведущим фармацевтическую деятельность и отнесенным к системообразующим, предлагается применить пониженную ставку уплаты страховых взносов согласно ст. 427 Налогового кодекса РФ. Помимо этого, для фармпредприятий нужно установить льготный заявительный порядок возмещения НДС при задолженности бюджета перед аптечными сетями – это позволит компаниям иметь необходимые для закупки лекарств оборотные средства, считает Голодец.

При этом вице-президент Сбербанка предлагает отнести к системообразующим все осуществляющие фармацевтическую деятельность организации с годовым оборотом более 15 млрд рублей.

"Обеспечить принятие нормативного правового акта, предусматривающего субсидирование процентной ставки в целях обеспечения выдачи кредитными организациями льготных кредитов по ставке, не превышающей 3% годовых, на обеспечение текущей деятельности. Требуемый объем денежной массы позволит осуществить закупку лекарственных препаратов в том числе зарубежных производителей и восполнить дефицитные позиции лекарственных препаратов", - также цитирует письмо источник.

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