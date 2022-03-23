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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Минэкономразвития сообщило о всплеске интереса к специальным административным районам

Минэкономразвития сообщило о всплеске интереса к специальным административным районам
Специальный административной район на острове Октябрьский в Калининградской области
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития фиксирует значительный всплеск интереса бизнеса к редомициляции компаний в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае - с 24 февраля восемь компаний уже переехали и еще подано 26 заявок, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Это та самая процедура редомициляции, когда бизнес с российскими корнями зарегистрирован в различного рода западных юрисдикциях, а сейчас, понятно, у него появилась острая необходимость вернуться домой. И до этого возвращался, а сейчас в моменте появилась острая необходимость, поэтому мы упрощаем процедуры", - прокомментировал он принятый на этой неделе Госдумой закон, упрощающий перерегистрацию иностранных компаний в САР.

Министр отметил, что бизнес, переезжая в САРы, "привозит не только капиталы - он должен обеспечить и физическое присутствие в этих территориях: создать определенное число рабочих мест и проинвестировать в экономику региона определенный объем средств".

Минэкономразвития РФ
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