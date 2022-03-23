Структура "УралХима" купит 93,8% акций "Трансаммиака"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - АО "Химактивинвест" (на 100% принадлежит БХК "УралХим") стало победителем аукциона по продаже 93,8317% акций ПАО "Трансаммиак" (управляет российской частью аммиакопровода Тольятти-Одесса), говорится в протоколе торгов.

Победитель предложил за пакет 947,95 млн рублей при стартовой цене 947,850 млн рублей.

В торгах также принимало участие ООО "Актум" (Пермь), предложившее за лот начальную цену. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО занимается оптовой торговлей удобрениями, принадлежит Дмитрию Кузнецову.

Как сообщалось, торги акциями "Трансаммиака" были объявлены в рамках дела о банкротстве бизнесмена Сергея Махлая. На продажу были выставлены 5 млн 563 тыс. 658 обыкновенных акций "Трансаамиака", принадлежавших Махлаю через кипрские Arodoet Enterprises Limited, Kizzie Consulting Limited, Farodot Consulting Limited, Florenta Management Limited, Evanda Holdings Limited и Entouraga Limited.

Учет и хранение данных акций осуществляется на счетах депо в Тольяттихимбанке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 рубль.

Акции "Трансаммиака" - это третий лот, выставлявшийся на торги в рамках реализации имущества Махлая.

Первым и вторым лотами были проданы 38,74% и 32,02% обыкновенных акций ПАО "Тольяттиазот" ("ТОАЗ"). Победило в аукционах АО "Химактивинвест", заплатив суммарно за два лота 57,4 млрд рублей.

В результате "Химактивинвест" увеличил долю в "ТОАЗе" с 9,75% до 80,51%.

Единственным акционером "Химактивинвеста" является ООО "Базовая химическая компания "УралХим", ранее на 100% принадлежавшее бизнесмену Дмитрию Мазепину. БХК "УралХим" также владеет ОХК "УралХим", которой, по данным на конец 2021 года, принадлежит еще 0,26% акций "Тольяттиазота". Таким образом, совокупно группа "Уралхим" контролирует 80,77% акций предприятия.

Мазепин, подпавший под санкции ЕС, передал контроль над БХК "УралХим" топ-менеджерам группы и ушел с поста генерального директора. По данным ЕГРЮЛ, председатель совета директоров "УралХима" Димитрий Татьянин стал владельцем 48% БХК "УралХим". Дмитрий Коняев, возглавивший ОХК "УралХим" вместо Мазепина, получил 4% компании.

Все движимое и недвижимое имущество "ТОАЗа" и "Трансаммиака" находилось под арестом на основании решения Комсомольского районного суда от 2019 года по уголовному делу (по заявлению ОХК "УралХим" - ИФ) в отношении экс-руководителей "ТОАЗа" Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, а также владельца и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беата Рупрехта (все они находятся за пределами России - ИФ) по признакам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на "ТОАЗе" на сумму более $550 млн.

Последовавшее удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с контролировавших ранее химзавод лиц, а также с ООО "Томет" (производит метанол на площадке "ТОАЗа") и 14 иностранных компаний 87,7 млрд рублей в пользу самого предприятия и "УралХима" привело к процедуре банкротства в отношении Сергея Махлая и ООО "Томет". Интересы "ТОАЗа", который не считал себя потерпевшим и заявлял о необоснованности обвинений, в процедурах банкротства по решению суда представлял "УралХим".

В конце ноября прошлого года в результате более чем 10-летнего корпоративного спора АО "ОХК "УралХим" заявил о получении контроля над советом директоров "ТОАЗа".В новый состав совета директоров вошли представители "УралХима".

Акции "Трансаммиака" выставлялись на торги в январе 2021 года, но торги были отменены из-за судебного запрета. Тогда Evanda Holdings Limited представил суду отчет об оценке, проведенный ООО "Свисс Аппрейзал Раша энд СиАйЭс", согласно которой цена 93,8% обыкновенный акций компании составляла 2,57 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза выше заявленной на торгах.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год. Экспортные поставки осуществляются по аммиакопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса", конечной точкой которого является Одесский припортовый завод. К трубопроводу также подключены россошанские "Минудобрения" (Воронежская область) и концерн "Стирол" (Украина, Донецкая область).