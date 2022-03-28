Акционеры "Тольяттиазота" не утвердили годовую отчетность

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Тольяттиазот" ("ТОАЗ"), перешедшего под контроль "Уралхима", на годовом собрании 25 марта не утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2021 год, а также решили не выплачивать дивиденды по итогам года, сообщила компания.

Решение по включенному в повестку собрания вопросу о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, также не было принято.

Акционеры избрали совет директоров, ревизионную комиссию, утвердили аудитором на 2020-2022 годы ООО "ФинЭкспертиза", а также отменили положение о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров от апреля 2019 года и решили не выплачивать вознаграждение членам совета по итогам 2021 года.

В совет директоров вошли представители "Уралхима" - Юрий Воронин, Анатолий Шаблинский, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин и Димитрий Татьянин.

"Тольяттиазот" не раскрыл финансовые итоги 2021 года. По итогам 9 месяцев 2021 года "ТОАЗ" получил рекордную чистую прибыль по РСБУ в размере 28,7 млрд рублей против 527,7 млн рублей чистого убытка по итогам аналогичного периода 2020 года.

Компания не выплачивала дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов, прибыль тогда планировалось направить на развитие.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в результате более чем 10-летнего корпоративного спора "Уралхим" заявил о получении контроля над советом директоров "ТОАЗа": по итогам состоявшегося по решению суда внеочередного собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. В новый состав совета директоров вошли представители "Уралхима".

В феврале текущего года АО "Химактивинвест" в ходе двух аукционов приобрело 70,76% акций "Тольяттиазота", заплатив 57,4 млрд рублей. Акции были выставлены на продажу в начале 2022 года в рамках банкротства бывшего бенефициара "Тольяттиазота" Сергея Махлая. В результате "Химактивинвест" увеличил долю в ПАО с 9,75% до 80,51% акций.

Единственным акционером "Химактивинвеста" является ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", ранее на 100% принадлежавшая Дмитрию Мазепину. БХК "УралХим" также владеет ОХК "Уралхим", которой, по данным на конец 2021 года, принадлежит еще 0,26% акций "Тольяттиазота". Таким образом, совокупно группа "Уралхим" контролирует 80,77% акций предприятия.

Мазепин, недавно подпавший под санкции ЕС, передал контроль над БХК "Уралхим" топ-менеджерам группы и ушел с поста генерального директора. По данным ЕГРЮЛ, председатель совета директоров "Уралхима" Димитрий Татьянин стал владельцем 48% БХК "Уралхим". Дмитрий Коняев, возглавивший ОХК "Уралхим" вместо Мазепина, получил 4% компании.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тысяч тонн карбамида в год.