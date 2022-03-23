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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Пользователи Telegram стали жаловаться на сбои в его работе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram в среду вечером стали жаловаться на сбои в работе мессенджера, следует из данных портала Downdetector.

Резкий рост жалоб на работу сервиса был зафиксирован после 19:30 мск. Уже поступило более 6 тысяч жалоб, в частности, из США, Европы, России.

Наибольшее число проблем касается подключения к серверу, работы приложения и получения сообщений.

По наблюдениям корреспондентов "Интерфакса", также проблемы фиксировались в работе десктопной версии Telegram.

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