Минэкономразвития оценило рост ВВП России в январе в 6,6%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт (ВВП) России, по оценке Минэкономразвития, в январе 2022 года вырос на 6,6% по сравнению с январем 2021 года, приводятся данные на сайте министерства.

Минэкономразвития в этот раз не стало публиковать свой ежемесячный доклад "О ситуации в российской экономике" (в нем всегда приводилась оценка динамики ВВП), который традиционно выходил в тот же день, что и доклад Росстата (за январь Росстат опубликовал свой доклад еще 2 марта).

Таким образом, годовой темп роста ВВП РФ в январе 2022 года значительно ускорился по сравнению с концом 2021 года - Минэкономразвития оценивало рост экономики в декабре 2021 года на 4,3%, в ноябре - на 5,3%, в октябре - на 4,9%.

Как сообщалось, в 2021 году ВВП РФ, согласно первой оценке Росстата, вырос на 4,7% после падения на 2,7% в 2020 году.

Текущие официальные прогнозы Минэкономразвития и ЦБ РФ по динамике ВВП РФ на 2022 год в текущей реальности уже неактуальны (министерство ожидало рост на 3%, ЦБ - на 2-3%), обновление прогнозов ожидается в апреле.

Банк России в своем заявлении по итогам совета директоров 18 марта отмечал, что ожидает снижения ВВП РФ в ближайшие кварталы, но меры, принимаемые совместно с правительством, ограничат масштаб экономического спада.

"Оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений. Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса", - констатировали в ЦБ.

"По оценкам Банка России, в ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние", - отмечали в ЦБ.

Это заседание совета директоров не было опорным, поэтому ЦБ не привел свои прогнозы на год. Новый среднесрочный прогноз Банк России опубликует по итогам следующего совета директоров 29 апреля.

Опрошенные ЦБ в начале марта аналитики ожидали, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%, а ВВП – упасть на 8% (опрос проводился с 1 по 9 марта, данные были опубликованы 10 марта).