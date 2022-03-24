Союзроссахар спрогнозировал, что сахара в РФ в 2022 г. произведут свыше 6 млн т

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Производство сахара в России в этом году превысит 6 млн тонн, прогнозирует глава Союза сахаропроизводителей РФ (Союзроссахар), исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин.

"Увеличение посевных площадей под сахарной свеклой в этом году на 70 тыс. га позволяет произвести более 6 млн тонн сахара", - заявил Бодин на конференции "Сахар стран СНГ - 2022" в четверг в Москве.

В 2021 году, по данным Росстата, производство сахара составило 5,9 млн тонн.

"С учетом прогнозов производства в Киргизии, Казахстане и Белоруссии можно говорить о том, что ЕАЭС в сезоне 2022/2023 гг. (сезон начинается 1 августа - ИФ) будет полностью обеспечен сахаром, - подчеркнул Бодин. - К тому же наличие возможности импортировать сырец сформирует запасы достаточные, чтобы в части сахара волнения вообще не было".

Как отметил Бодин, Союзроссахар "не видит никаких проблем с точки зрения обеспечения внутреннего рынка сахаром в ближайшие месяцы и до начала нового сезона", ограничение экспорта, запасы прошлого сезона и возможность импорта "обеспечивают в полном объеме доступность сахара для всех уровней потребителей".

По его словам, принятое решение об ограничении экспорта сахара хоть и является непопулярной мерой, но уже стабилизировало внутренние предложения, потому что для тех, кто на волне ажиотажного спроса "покупал и вкладывал капитал в мешок сахара объемом 50 кг, наверное, уже не имеет смысла держать товар на складе и иметь замороженный капитал". "Уже последующая неделя показала, что на рынке появилось больше предложений, отгрузки сахара с заводов увеличились. В регионы отгрузки выросли более чем на 17%, - сказал Бодин. - Эта неделя показала, что уже нет такого волнения у региональных оптовых компаний. Накопившим сахар у себя дома на кухнях или в других складских помещениях, в подвалах или гаражах, наверное, не имеет смысла хранить сахар".

Как сообщалось, РФ с 16 марта по 31 августа этого года запретила экспорт сахара, поставки в страны ЕАЭС возможны только по разрешениям Минсельхоза.

"Поэтому с нашей стороны мы не видим никаких рисков для внутреннего рынка в части обеспечения. В целом сахар есть в каналах сбыта по всей стране", - подчеркнул глава Союзроссахара.

Бодин также сообщил, что в РФ начал поступать сахар-сырец по беспошлинной квоте, объем которой на текущий год составляет 300 тыс. тонн. "Этот сахар также пополняет наш баланс", - сказал он.

По его словам, сахарная свекла остается привлекательной сельхозкультурой для аграриев. "К началу посевной у нас все готово, обеспечены всем необходимым. Ждем солнышка, чтобы весна вступила в свои права. Посевная компания, скорее всего, пройдет по плану, учитывая те прогнозы, которые мы видим по России и Южному федеральному округу", - заявил Бодин.

Вместе с тем он отметил, что "произошли изменения во взаимодействии между сельхозпроизводителями и поставщиками средств защиты растений, техники". "Если раньше модели взаимодействия базировались на условиях рассрочки платежа, то сейчас, учитывая изменения в поставках и действующих ценах и в целом составляющих, которые на 60% импортные в производстве сахарной свеклы, перешли практически к 100-процентной предоплате. Это меняет бизнес-планы, которые были приняты в октябре по денежным потокам", - сказал он.