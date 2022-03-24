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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Мишустин пообещал еще 2 млрд рублей на льготную перевозку сельхозпродукции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство 24 марта выделит дополнительно 2 млрд рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок продукции агропромышленного комплекса, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, это позволит увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбы, а также минеральных удобрений, необходимых для посевной. Он отметил, что субсидии государства на железнодорожные перевозки помогают сельхозпроизводителям сократить транспортные расходы и доказали свою эффективность.

"В прошлом году эта программа была расширена за счет добавления нескольких новых направлений, в том числе крымского. В федеральном бюджете на текущий год на эти цели было предусмотрено более 2.3 млрд рублей. В новых условиях этого финансирования уже недостаточно", - заявил Мишустин. В связи с этим было принято решение о дополнительном финансировании программы.

"Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия. Здесь нужны комплексные меры", - подчеркнул премьер.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев через пресс-службу ведомства сказал, что в 2021 году механизм льготной транспортировки сельхозпродукции был расширен за счет как географии перевозок, так и перечня продукции. "В частности, для поставок зерна по льготным железнодорожным тарифам были включены Крым, Севастополь, регионы Приволжского и Уральского федеральных округов, появилась возможность отправки овощей из Дагестана, Краснодарского края и Астраханской области. В список товаров включены рыба и рыбная продукция, семена сои и рапса", - сказал он.

"Выделение дополнительных средств позволит, по нашим оценкам, перевезти еще не менее 1 млн тонн различных грузов, поможет сдержать цены на продовольствие и гарантировать стабильность поставок, - считает Патрушев. - Таким образом мы сможем эффективно распределить объемы продукции по территории России, чтобы даже в отдаленных регионах потребители были обеспечены доступными продуктами питания, переработчики - необходимым сырьем, сельхозпроизводители - всеми компонентами для успешного проведения посевной".

Это решение поможет снизить издержки потребительского и производственного секторов, отметил он.

Минсельхоз Правительство Михаил Мишустин Дмитрий Патрушев
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