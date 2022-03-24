"Уралкалий" не смог провести платеж по PXF

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Уралкалий", чей совладелец Дмитрий Мазепин подпал под санкции ЕС и Великобритании, не смог провести платеж по предэкспортному финансированию (PXF) через агента Credit Agricole, сообщила компания.

"Все денежные средства, необходимые для обеспечения предстоящего платежа 24 марта 2022 года, доступны кредитному агенту Credit Agricole Corporate & Investment Bank для проведения платежа. Несмотря на все принятые компанией меры, платеж от "Уралкалия" в пользу Credit Agricole Corporate & Investment Bank, согласно информации, полученной от агента, принят не будет и, как следствие, платеж в адрес кредиторов со стороны агента не будет исполнен", - говорится в сообщении "Уралкалия".

По мнению компании, "агент исходит из того, что существует ситуация неопределенности, возникшая вследствие включения Дмитрия Мазепина в санкционные списки". "Уралкалий" считает, что основания для отказа в проведении платежа отсутствуют, поскольку Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании.

Мазепин, подпав под санкции ЕС в начале марта, передал контроль над группой "Уралхим" своим давним соратникам - председателю совета директоров компании Димитрию Татьянину и гендиректору Дмитрию Коняеву. У Мазепина осталось 48% ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", которая контролирует 100% акций "Уралкалия".