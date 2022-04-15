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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

"Уралкалий" начал поиск альтернатив для выплаты купона по евробондам-2024

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Уралкалий", которому 22 апреля предстоит купонный платеж по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, ищет альтернативные возможности для выплат на фоне общей неопределенности с проведением платежей российских заемщиков, сообщила компания.

"В связи с существенной неопределенностью вокруг обработки трансграничных платежей, ограничениями со стороны регулирующих органов и задержками, которые в последнее время испытывают российские компании при проведении выплат по своим облигациям и кредитам, "Уралкалий" ведет поиск альтернативных возможностей для выплаты процентов 22 апреля 2022 года без ущерба интересам держателей", - говорится в сообщении компании.

"Уралкалий" призывает держателей своих еврооблигаций как можно скорее связаться с компанией для обсуждения и поиска приемлемого решения.

Компания подчеркивает, что последовательное исполнение обязательств перед кредиторами является одним из ее важнейших приоритетов, и что она делает всё возможное в текущих условиях, чтобы обеспечить стабильное обслуживание своего долга.

"Уралкалий", чей совладелец Дмитрий Мазепин подпал под санкции ЕС и Великобритании, 24 марта сообщал, что не смог провести платеж по предэкспортному финансированию через агента Credit Agricole. Компания тогда отмечала, что, по ее мнению, основания для отказа в проведении платежа отсутствуют, поскольку Мазепин перестал являться контролирующим лицом компании.

Мазепин, подпав под санкции ЕС в начале марта, передал контроль над группой "Уралхим" своим давним соратникам - председателю совета директоров компании Димитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву. У Мазепина осталось 48% ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", которая контролирует 100% акций "Уралкалия".

Уралкалий
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