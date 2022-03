Рынки акций США выросли на статданных и заявлениях руководства ФРС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, опубликованные в четверг, указали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 28 тысяч - до 187 тысяч человек. Это минимальный показатель с 1969 года, сообщает MarketWatch. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 210 тысяч.

Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2021 года неожиданно сократился на $2 млрд в поквартальном выражении, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо платежного баланса по сравнению с ранее указанным уровнем третьего квартала.

Дефицит счета текущих операций составил $217,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составил $219,9 млрд, а не $214,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо платежного баланса в четвертом квартале до $218 млрд с объявленного ранее уровня третьего квартала, сообщило Trading Economics.

Также в центре внимания рынков остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс сказал в четверг, что, по его мнению, Федрезерв повысит ключевую процентную ставку еще шесть раз в течение 2022 года и трижды - в 2023 году, каждое повышение будет составлять 25 базисных пунктов.

Аналогичный прогноз озвучил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, отметив при этом риски чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена представила новый пакет санкций в отношении России. Таким образом, число физических и юридических лиц, затронутых последними санкциями, достигло 600.

"Пока мы не увидим прекращения боевых действий между Россией и Украиной, благоразумным инвесторам стоит выходить в кэш и сокращать долю акций в своем портфеле, - полагает инвестиционный директор Treasury Partners Ричард Сейперстин. - Фондовый рынок пытается восстановиться после коррекции, но в фундаментальном плане рынки стали более рискованными и неопределенными, чем до вторжения России на Украину".

Акции Nikola Corp. подскочили в четверг на 5,7% после того, как компания сообщила о начале производства своего первого электрогрузовика Tre. Производство было запущено в понедельник в городе Кулидж (штат Аризона), начало поставок ожидается во втором квартале этого года.

Бумаги Uber Technologies подорожали на 5%. Ранее The Wall Street Journal сообщил, что компания достигла соглашения о регистрации всех нью-йоркских официальных такси в своем приложении.

Капитализация Darden Restaurants увеличилась на 1,1%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn улучшил прибыль и выручку в минувшем финансовом квартале и повысил годовой прогноз.

Цена бумаг застройщика KB Home упала на 4,6% после того, как руководство компании сообщило о проблемах в связи с дефицитом строительных материалов и квалифицированных кадров. Финансовая отчетность компании разочаровала инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 349,44 пункта (1,02%) и составил 34707,94 пункта.

Явным лидером роста в индексе выступили акции чипмейкера Intel Corp., подскочившие в цене на 5,9%. Котировки Apple Inc. выросли на 2,3%, UnitedHealth Group Inc. - на 2%. В минусе завершили торги бумаги всего двух компаний из Dow Jones: Nike Inc. и Home Depot Inc., подешевевшие на 0,7% и 0,4% соответственно.

Standard & Poor's 500 увеличился на 63,92 пункта (1,43%) - до 4520,16 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 269,23 пункта (1,93%) и составил 14191,84 пункта.