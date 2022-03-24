Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции в отношении 17 россиян из-за их участия в управлении Совкомбанком, ранее также попавшим в SDN List, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США).

Это Михаил Автухов, Дмитрий Барышников, Сергей Бондарович, Альберт Борис, Елена Черствова, Дмитрий Гусев, Ирина Кашина, Сергей Хотимский, Олег Машталяр, Алексей Панферов, Дмитрий Хотимский, Илья Бродский, Анатолий Браверман, Алексей Фисун, Михаил Клюкин, Михаил Кучмент, Жоэль Лотье.

Их должности OFAС не упоминает, по последним раскрытым данным все они входили в топ-менеджмент или набсовет Совкомбанка.

После попадания Совкомбанка под блокирующие санкции США 24 февраля 2022 года с сайта кредитной организации исчезла информация о составе органов управления и структуре акционеров.