"Газпром" закажет прогноз развития рынка независимых производителей газа

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" построит долгосрочную финансов-экономическую модель развития бизнеса российских независимых производителей газа, а также сформулирует предложения по выравниванию налоговой и социальной нагрузки с ними.

Как свидетельствуют материалы концерна, ПАО "Газпром" заказывает у единственного поставщика Формирование сценарного прогноза развития бизнеса независимых производителей газа с использованием экономико-математического моделирования в целях учета показателей деятельности этих компаний в долгосрочном планировании развития газовой отрасли и ПАО "Газпром". Стоимость контракта с единственным исполнителем составит 18,353 млн рублей. Работа должна быть готова в октябре 2023 года.

Кроме того, монополия заказывает "Разработку научно обоснованных предложений по совершенствованию внутреннего рынка газа в части выравнивания налоговой и социальной нагрузки ПАО "Газпром" и независимых производителей газа". Стоимость контракта с единственным исполнителем также составит 18,353 млн рублей. Работа должна быть готова в октябре 2023 года.

Как сообщалось, в принятой правительством РФ Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2035 года поставлены задачи по совершенствованию государственного регулирования цен на газ, совершенствованию системы тарифообразования на транспортировку газа в целях достижения экономически обоснованного уровня регулируемых тарифов, разработке и внедрению рыночных механизмов компенсации производителям и/или поставщикам газа повышенной нагрузки при прохождении пиковых максимумов загрузки системы газоснабжения в осенне-зимний период и др. Таким образом, в "Газпроме" начинают готовить собственные предложения по совершенствованию внутреннего рынка газа.

C 2012 года "Газпром" платит существенно более высокий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) нежели независимые производители газа. Также концерн несет нагрузку по поддержанию технического состояния и развитию газотранспортной системы, управлению рисками неравномерности газопотребления (создание резервных мощностей для покрытия пикового спроса в осенне-зимние максимумы потребления газа), неоднократно отмечали в "Газпроме". "Газпром" реализует масштабную программу газификации, бюджет которой до 2030 года оценивается в 2 трлн рублей.

Кроме пониженного налогового бремени независимые производители имеют еще и преимущество в части возможности работы с наиболее привлекательными российскими потребителями, что позволило им существенно увеличить объемы поставок потребителям внутреннего рынка. Независимые производители поставляют газ премиальным промышленным потребителям со стабильным профилем потребления, тогда как на долю "Газпрома" остаются потребители с высоким уровнем неравномерности потребления - население и ЖКХ, и более низким качеством платежной дисциплины. Увеличение доли поставок независимых производителей осуществляется прежде всего за счет потребителей в высокодоходных районах, крупных и платежеспособных покупателей.