В Белоруссии заявили о планах нарастить экспорт в Россию на $1 млрд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерство промышленности Белоруссии планирует в текущем году увеличить экспорт в Россию минимум на $1 млрд, заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

"Мы прошлый год очень хорошо отработали по России, динамика роста была в пределах 152%. По итогам двух месяцев этого года динамика находится в пределах 135-136%. Задача, которая поставлена перед промышленностью, нарастить на российском рынке экспорт не менее $1 млрд. Чувствуем, что эта задача вполне реализуема предприятиями Минпрома Республики Беларусь", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

Он отметил, что санкции заставляют белорусскую промышленность искать новые пути поставок, преимущественно через Россию.

"Отрабатывается много новых маршрутов, в основном они связаны с Российской Федерацией: Астрахань, Новороссийск, Санкт-Петербург, Владивосток, даже обсуждаем вопросы поставок по северному пути", - заявил министр.

"Для нас важным приоритетом также является Африка и Азия. Отрабатываем южное направление", - подчеркнул министр. По его словам, не исключены варианты отгрузки через Грузию, Иран.

"Очень много вариантов отрабатывается, идут опытные поставки, и важно, что есть уже результат", - сказал Пархомчик.

Он отметил, что совместно с Россией ведется разработка программы по импортозамещению.

"Проблема общая, она коснулась даже в большей степени Российской Федерации, чем Республики Беларусь. Мы готовились к этому, любой комплектующей должна быть замена. Мы ежегодно составляем и утверждаем бизнес-планы по импортозамещению. Они в большей степени исполняются в пределах 90-95%. Те санкции, которые были оказаны на нашу страну, они в такой степени не ударили по нашим предприятиям. В России ситуация немного другая. Там есть зависимость от комплектующих, которые производятся в Европе, готовность их была не в такой высокой степени. И очень важно, что сейчас мы совместно пытаемся решить эти вопросы", - заявил Пархомчик.

"Прошли встречи с Минторгом России в прошлом месяце. На второе число (апреля - ИФ) намечена еще одна такая встреча. Мы составили рабочие группы по разным направлениям хозяйственной деятельности, и рабочие группы сейчас составляют карты взаимоотношений, чтобы найти где, что и в каких объемах производить, чтобы удовлетворить промышленность и Республики Беларусь, и промышленность Российской Федерации. На эту работу мы отводим полтора-два месяца", - подытожил глава Минпрома Белоруссии.