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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

"Газпром экспорт" не будет проводить торги на своей площадке на неделе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" не планирует продаж газа на наступившей рабочей неделе (с 28 марта по 1 апреля), свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на платформе зарегистрирована 13 октября 2021 года. Торги остановились после задержки с запуском "Северного потока 2", что сделало невозможным поставку дополнительных объемов газа в Европу.

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд куб. м газа после 27,521 млрд кубометров в 2020 году.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам, а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

Газпром экспорт
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