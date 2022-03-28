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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Минцифры предложило поддержать специалистов по информационной безопасности

Как именно их предлагается поддерживать, в ведомстве расскажут позднее

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предложило распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности (ИБ-специалистов).

"В перечень поддерживаемых планируется добавить ОКВЭД 74.90.9 (деятельность в области защиты информации)", - говорится в пресс-релизе министерства.

В его пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что перечень мер поддержки для этих специалистов будет представлен позднее.

В сообщении уточняется, что ведомство совместно с ИБ-компаниями готовит план финансовой поддержки разработки отечественных решений в сфере информбезопасности, которые смогут заменить ушедшие с рынка средства защиты.

Как сообщалось, Минцифры подготовило проект постановления, который регламентирует порядок предоставления сотрудникам IT-компаний отсрочки от армии. В ведомстве рассматривают вопрос отсрочки для студентов-айтишников вечерней и заочной форм обучения. Кроме того, сотрудникам из отрасли планируется предоставлять льготную ипотеку.

Минцифры
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