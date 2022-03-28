"Татнефть" отрицает проблемы с производством шин из-за санкций

"Нижнекамскшина" ищет новых поставщиков компонентов для резиновых смесей, заявил в Казани глава АО "Татнефтехиминвест-холдинг

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскшина" (входит в шинный комплекс предприятий "Татнефти") испытывает сложности с производством шин на фоне проблем с поставками импортных компонентов для резиновых смесей.

Об этом в Казани заявил глава АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (координирует деятельность нефтегазохимических предприятий в Татарстане) Рафинат Яруллин. По его словам, из-за санкций возникли сложности у всех предприятий нефтегазохимического комплекса, и "особенно эти большие сложности - у "Нижнекамскшины".

Он отметил, что большинство компонентов для резиновых смесей предприятие получало от западных производителей.

"Вроде, шина - это взял каучук, перемешал с чем-то. А перемешать надо не менее 200 различных компонентов. И большинство этих компонентов приходят с Запада. Вот сейчас ищем, как (решить вопрос поставок - ИФ), подключаем ученых, чтобы все эти вопросы снять", - отметил он.

Представитель "Татнефти" сообщил "Интерфаксу", что шинный комплекс "Татнефти" перевыполнил производственный план на февраль и прогнозирует стабильную работу в дальнейшем.

"На сегодняшний день мы не видим проблем для дальнейшей эффективной работы нашего шинного комплекса. Производственные планы за февраль выполнены и даже перевыполнены. Поиск вариантов альтернативной логистики поставок сырья дал свои результаты, и мы можем с оптимизмом прогнозировать стабильную работу шинного бизнеса", - сказал представитель нефтяной компании.

Шинный комплекс предприятий "Татнефти" работает под брендом Кama Tyres. В шинный комплекс входят заводы-производители шин: "Нижнекамскшина" (шины легкового и легкогрузового ассортимента, индустриальные шины), ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), ТОО "КamaTyresKZ" (строит шинный завод в Казахстане), а также обслуживающие предприятия и ООО "Торговый дом "Кама", которое продает шины и снабжает шинные заводы "Татнефти" материалами и сырьем.

В годовом отчете "Татнефти" говорилось, что в 2020 году легковые и легкогрузовые шины заняли 72,9% в общем объеме производства основных видов шин компании, грузовые цельнометаллокордные шины - 11,9%, грузовые комбинированные, сельскохозяйственные и прочие шины - 15,2%.

Из поставленных "Татнефтью" в 2020 году 11,9 млн штук шин, 8 млн штук шин отправились на вторичный рынок, 600 тысяч штук шин - на автосборочные предприятия для комплектации новых автомобилей, 3,3 млн штук шин - на экспорт.

В 2020 году "Татнефть" заняла в России 15% рынка легковых шин, 20% рынка легкогрузовых шин и 38% рынка грузовых шин, говорилось в отчете.

По данным "Татнефтехиминвест-холдинга", в 2021 году шинный комплекс "Татнефти" произвел более 12 млн штук шин, рост к предыдущему году составил 8,6% за счет восстановления выпуска легковых и легкогрузовых шин.