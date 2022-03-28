Суточная добыча нефти с конденсатом в России в марте перешла к символическому снижению

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по итогам 27 дней марта составляет 1509,6 тысячи т, что на 1,5 тысячи т меньше, чем в феврале (на 0,1% меньше), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

С начала марта, а также по итогам середины месяца добыча демонстрировала рост в среднем на 0,5%.

Как сообщали игроки рынка, первые две недели месяца на рынке реализовывалась нефть, законтрактованная еще в начале-середине февраля, позднее начались сложности с контрактованием сырья морским транспортом. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, вопросы с отгрузкой решаются, Россия не планирует снижать добычу, а намерена диверсифицировать поставки на фоне отказа западных стран покупать российскую нефть.

"Нефть - это не труба в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить на другие режимы. Мы будем создавать логистические схемы, цепочки. Компании в принципе уже этим занимаются", - сказал он.

В то же время объем нефтяного сырья, принятый от производителей за 27 дней марта, снизился почти на 5% к февралю и на 4% к плану - до 1455 тысяч т/сут., из них прием российского нефтяного сырья упал на 3,7% - до 1429 тысяч т/сут., что на 2,2% меньше плана.

При этом поставка нефтяного сырья упала на 7% - до 1384 тысяч т/сут. (почти на 9% меньше плана), в частности, поставка сырья в систему "Транснефти" снизилась на 6% - до 1179 тысяч т/день, сырье, распределяемое по другим каналам - на 12% - до 205 тысяч т. Из этого объема поставки нефтяного сырья на НПЗ России упали почти на 10% - до 732 тысяч т/сут. (на 6% ниже плана), а экспорт упал на 4% - до 647 тысяч т/сут. (на 11% меньше запланированного).

В частности, экспорт в дальнее зарубежье упал на 2% - до 641 тысчи т/сут. (на 10%, или 1,9 млн т ниже плана).

Экспорт же российского сырья в дальнее зарубежье вырос на 0,7% к февралю - до 620 тысяч т, что, впрочем, ниже плана на 6% (на 1 млн т за 27 дней марта). В частности, 545 тысяч т/сут. было экспортировано по системе "Транснефти" - рост к февралю на 7%, но отставание от плана на 0,8%.

Транзит нефти в дальнее зарубежье снизился на 45% к февралю - до 21 тысячу т/сут., что на 60% меньше плана (817 тысяч т за 27 дней марта). Падение произошло главным образом из-за Казахстана, который снизил транзит на 39% к февралю - до 18 тысяч т/сут. (на 55% меньше плана).