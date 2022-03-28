ЦБ советует банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по официальному курсу на 18 февраля, пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика, говорится в информационном письме регулятора.

Такие условия рекомендуется применять по заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года.

По состоянию на 18 февраля, то есть за неделю до начала спецоперации на Украине, официальный курс доллара составлял 75,6 рублей. Сейчас он вырос до 93,7 рублей.

В соответствии с рекомендациями регулятора, в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым соблюдаются следующие условия:

- остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал $150 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату;

- кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье - единственное в собственности заемщика в России;

- просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

По оценке Банка России, этим критериям соответствуют порядка 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля 2022 года непогашенными оставались около 2 тыс. ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по ним составляла 16,64 млрд рублей (0,14% портфеля жилищных кредитов). В основном это кредиты, выданные до 2014 года.