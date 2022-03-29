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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине осталась на максимальном уровне

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора во вторник сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки).

Европейские импортеры увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за роста неопределенности на энергетическом рынке после введения санкций против России. На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF - $1152 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с "Газпромом" (цена самого дорогого контракта "на месяц вперед" составляет в марте около $930 за тысячу кубометров) по-прежнему выгоднее покупок на споте.

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Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 29 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 28 марта была также 109,5 млн куб. м.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. На газовые сутки вторника было сделано очень небольшое бронирование в прямом направлении (90 тыс. куб. м в час), но оно намного меньше, чем реверсная заявка. Поставки из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

На наступившей неделе Европу ждет сильное похолодание. Средняя температура воздуха будет на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта; со значительными минусовыми температурами по ночам, что окажет новую поддержку ценам на газ.

В Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветровой электрогенерации, а именно она должна помогать региону снижать зависимость от топлива из России. На неделе с 14 по 20 марта ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, то на прошлой неделе (с 21 по 28) этот показатель составил лишь 12%. В понедельник на новой неделе вклад ветроэнергетических установок сохранился на том же уровне - 11,9%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

газ Украина Газпром
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