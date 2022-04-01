Европейские покупатели сохраняют высокие заявки на отбор газа "Газпрома"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Цена поставок газа по экспортным контрактам "Газпрома" с начала апреля должна заметно вырасти.

Большинство контрактов используют биржевой индекс "на месяц вперед": в марте его значение было около $930 за тысячу кубометров, в апреле он увеличился до примерно $1400 (это, кстати, почти совпадает со значением спотового контракта "на день вперед" на хабе TTF на пятницу).

Также с 1 апреля действует введенный президентским указом новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли. Несмотря на растерянные или враждебные комментарии европейских политиков на это нововведение, а также на рост цены, - европейские покупатели сохраняют практически прежние заявки на отбор российского газа.

Загрузка украинского газотранспортного коридора в пятницу сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки). Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 1 апреля составляет 107,6 млн куб. м, заявка на 31 марта была 109,5 млн куб. м.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию, на входе в ГТС ФРГ половину дня среды и весть четверг качал газ в прямом направлении. Сумма заявок на 1 апреля (в прямом и обратном направлении) складывается в пользу реверсного направления (из Германии в Польшу).

На этой неделе в Европу пришло сильное похолодание. Средняя температура воздуха на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта; со значительными минусовыми температурами по ночам, что оказывает новую поддержку ценам на газ. На будущей неделе также предсказываются новые вторжения холодных воздушных масс.

В Европе улучшилась ситуация с выработкой электроэнергии за счет ветровой электрогенерации. Если за первые три дня текущей недели (с 28 по 30 марта) ветроэлектростанции обеспечили лишь 10% выработки электроэнергии по ЕС, то четверг их доля подскочила до 20,5%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.