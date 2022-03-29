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Мосбиржа поддержит эмитентов облигаций из сектора роста, используя рейтинг от 1 февраля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" установила для эмитентов льготный период для поддержания облигаций в секторе роста, сообщается на сайте биржи.

"До 1 октября 2022 года "Московская биржа" при поддержании ценных бумаг в секторе роста будет использовать кредитный рейтинг эмитента, выпуска облигаций или поручителя (гаранта), присвоенный по состоянию на 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении площадки.

Сектор роста "Московской биржи" создан в 2017 году для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации. В сектор включаются ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее трех лет и выручкой не более 10 млрд рублей для эмитентов облигаций и 25 млрд рублей для эмитентов акций. Проект реализуется при поддержке Банка России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП и МСП банка.

Для эмитентов облигаций минимальный объем выпуска составляет 50 млн рублей и требуется наличие рейтинга или поддержки от институтов развития. В последней редакции правил листинга минимальный уровень рейтинга для включения эмитентов МСП в сектор роста установлен на уровне "ВВ-".

В настоящее время в секторе роста обращаются 46 ценных бумаг, в том числе 31 облигация эмитентов МСП.

Мосбиржа
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