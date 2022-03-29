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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

"Газпром" забронировал часть мощностей "Ямала-Европа" на ночь со вторника на среду

"Газпром" забронировал часть мощностей "Ямала-Европа" на ночь со вторника на среду
Фото: Пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" на ночь со вторника на среду, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

C 21:00 по московскому времени до утра заказана прокачка 0,3 млн куб. м в час, что составляет около 9% пропускной способности магистрали.

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Во вторник с утра газопровод работал в реверсном режиме, поставляя газ из Германии в Польшу. Около 14:00 по Москве физический поток по магистрали остановился.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше двух тысяч километров может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Газпром
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