Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России.

Компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ и сегодня закрыла последний, говорится в сообщении LPP.

Ранее LPP остановила поставки продукции в Россию, инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

LPP – это польская семейная компания, ее сеть объединяет более 2 тыс. магазинов.

Reserved
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспортеры зерна РФ столкнулись с проблемами при валютных операциях

Экспортеры зерна РФ столкнулись с проблемами при валютных операциях

Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар

Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар

Минэкономразвития предложило делистинг бумаг компаний РФ с иностранных площадок

Минэкономразвития предложило делистинг бумаг компаний РФ с иностранных площадок

Основной акционер "Полюса" редомицилируется в РФ

"Газпром" забронировал часть мощностей "Ямала-Европа" на ночь со вторника на среду

"Газпром" забронировал часть мощностей "Ямала-Европа" на ночь со вторника на среду

Глава совета директоров UBS не видит будущего для многих международных банков в РФ

Совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек

Johnson & Johnson приостановит поставки в РФ средств для персонального ухода

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

Доллар опустился ниже 85 рублей впервые с 28 февраля

Доллар опустился ниже 85 рублей впервые с 28 февраля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });