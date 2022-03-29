Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России.

Компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ и сегодня закрыла последний, говорится в сообщении LPP.

Ранее LPP остановила поставки продукции в Россию, инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

LPP – это польская семейная компания, ее сеть объединяет более 2 тыс. магазинов.