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UBS запустит программу выкупа акций на $6 млрд

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, запускает новую программу выкупа своих акций объемом до $6 млрд. Программа стартует 31 марта и продлится два года, сообщил банк.

В рамках предыдущей программы buyback, которая была запущена в феврале 2021 года и завершена во вторник, UBS выкупил бумаги на сумму 3,81 млрд швейцарских франков ($4,09 млрд).

За последние 12 месяцев котировки акций UBS выросли почти на четверть, с начала текущего года - на 11,5%. Рыночная стоимость банка составляет порядка 61,4 млрд франков.

UBS Швейцария
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