Рынок акций РФ открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 3,4-4,4%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подросли нефть и металлы) и некоторого прогресса в переговорах представителей России и Украины по деэскалации ситуации на Украине; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 3,4-4,4%, при этом раллируют более чем на 20% акции "Интер РАО" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2489,78 пункта (+3,4%), индекс РТС - 920,58 пункта (+4,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 20,1%.

Доллар стоит 84,35 рубля (-0,9 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+20,1%, до 2,3885 рубля), "Аэрофлота" (+6%), расписки OZON (+6%), TCS Group (+5,3%), бумаги "ММК" (+5,9%), UC Rusal (+5,1%), "Роснефти" (+4,8%), ВТБ (+4,8%), Сбербанка (+4,7% и +4,6% "префы"), Polymetal (+4,2%), АФК "Система" (+4%), "НЛМК" (+3,4%), "Газпрома" (+3,2%), "Магнита" (+3,2%), "МТС" (+3%), "Яндекса" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,9%), "Северстали" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2,3%), "Татнефти" (+2,2%), "Московской биржи" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%), "Газпром нефти" (+0,5%).

ПАО "Интер РАО" не обсуждает планы по делистингу, заинтересовано в сохранении акционерной стоимости, сообщила компания со ссылкой на замгендиректора Тамару Меребашвили.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 0,237 руб. на акцию, сообщила компания. Суммарно речь идет о 24,699 млрд руб., дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,7%).

Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в основном режиме в среду снова продлятся до 13:50, по бумагам сохраняется запрет коротких продаж. По сравнению с 29 марта число доступных акций российских компаний из иностранных юрисдикций увеличится с 10 бумаг, входящих в индекс "Мосбиржи", до 21 бумаги. В среду дополнительно можно будет заключать сделки с расписками на акции "Русагро", Cian, EMC, Etalon Group, "Группа ГМС", "Лента", MDMG, "О'Кей" (OKEY), Qiwi, Softline Group и акциями VEON. Эти бумаги также будут доступны в режиме РПС в период с 9:50 до 19:00 по Москве.

Кроме того, как сообщалось ранее, "Мосбиржа" перенесла исполнение фьючерсов и опционов с 23-24 марта на 29-31 марта.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в среду можно назвать позитивным: азиатские индексы акций растут, дорожает сырье. Однако оппоненты РФ в виде США и Великобритании продолжают говорить об очередных санкциях для России. Соответственно, в отношении условий внешней торговли затруднения продолжат расти. Поэтому сильных поводов для роста у российских индексов нет. Рубль может затормозить свое укрепление на фоне интереса частных лиц к покупке иностранной валюты после ее резкого ослабления.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что российские акции могут перейти к восстановлению. Хороший внешний фон и возможность снижения геополитических рисков будут способствовать росту интереса к российским бумагам. В результате индекс МосБиржи может предпринять попытку возвращения в диапазон 2500-2600 пунктов. При этом в случае появления позитивных новостей не исключена возможность тестирования верхней границы данного коридора.

Поддержку мировым рынкам оказали надежды на снижение геополитических рисков, что позитивно повлияло на широкий спектр активов. Дополнительным фактором выступила статистика по индексу доверия потребителей в США, которая оказалась лучше ожиданий. При этом инвесторы продолжают игнорировать возможность более активного повышения ставки в США и сокращения баланса американского регулятора, о чем говорят выступления представителей ФРС. Уже на ближайшем заседании ставка может быть поднята на 0,5 п.п., что приведет к росту стоимости фондирования в долларах. Плюс к этому, будет рассмотрен вопрос о продаже на рынке активов, купленных регулятором в рамках программы количественного смягчения, что оттянет ликвидность с рынков. Оба фактора негативны для рисковых активов и в дальнейшем будут способствовать их снижению, полагает Зварич.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, ключевые азиатские индексы в среду растут третий день подряд, несмотря на ввод новых карантинных ограничений в Китае. В среду инвесторы ожидают выхода данных ADP по изменению количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте. Данные могут оказаться неплохими (>450 тыс.), что станет дополнительным аргументом для ФРС в пользу начала более активного ужесточения денежно-кредитной политики. Тем не менее, в среду ожидается сохранение глобального позитива на мировых рынках.

Торги на российском рынке акций в среду могут пройти в позитивном ключе. Этому будет способствовать постепенное увеличение объемов операций, а также восстановление "фишек" после просадки накануне. Индекс МосБиржи может вернуться выше 2500 пунктов, полагает Соловьев.

В США индексы акций во вторник выросли на 1-1,8% на оптимизме в отношении российско-украинских переговоров. Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Тем временем заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Индекс потребительского доверия в США в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Ранее сообщалось, что в феврале индикатор составлял 110,5 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 107 пунктов по сравнению с ранее объявленным февральским значением, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет в пределах 0,1%).

Негативное настроение инвесторов в Японии обусловлено опасениями относительно новой вспышки заболеваемости COVID-19, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Японии в феврале сократились на 0,8% в годовом выражении. Падение было зафиксировано впервые с сентября прошлого года, аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,3%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе продажи увеличились на 1,1%, а не на 1,6%, как было объявлено ранее.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены растут перед публикацией в 17:30 данных Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:00 по Москве составила $112,91 за баррель (+2,4% и -2% во вторник), майская цена WTI - $107,08 за баррель (+2,7% и -1,6% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".

В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении РФ.