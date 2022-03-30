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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Мосбиржа объявила дискретные аукционы по распискам VK Company и HeadHunter

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа объявила дискретные аукционы по депозитарным распискам VK Company и HeadHunter из-за их роста более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

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На момент объявления дискретного аукциона рост котировок депозитарных расписок VK Company составлял 27,1% к уровню закрытия предыдущего дня - до 648 рублей за штуку (на максимуме рост достигал 37,2%, до 699,8 рубля), при этом расписки HeadHunter подорожали на 19,7% - до 1580 рублей за штуку (на максимуме рост достигал 33,9%, до 1768 рублей за штуку).

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги походят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.

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