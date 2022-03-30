Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") получил разрешение Росавиации на обслуживание самолетов Airbus A330.

"Получение расширенного сертификата позволяет осуществлять оперативное техническое обслуживание воздушных судов данного типа, зарегистрированных в российском реестре", - сообщила "А-Техникс".

С 2018 года "А-Техникс" ремонтирует российские Superjet 100. В начале марта 2022 года компания получила разрешение Росавиации на обслуживание Boeing 737NG/777/747-400, Airbus A320Family и A350.

Санкции Евросоюза запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.