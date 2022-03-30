Минск заявил, что банки КНР могут вскоре присоединиться к российскому аналогу SWIFT

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Китайские банки вскоре могут подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российская альтернатива SWIFT), заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Полагаю, в ближайшее время к ней (СПФС - ИФ) будут подключены и китайские финансовые учреждения", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также отметил, что в настоящее время СПФС пользуются белорусские банки, которые в начале марта по решению Евросоюза были отключены от SWIFT (Банк развития, Белагромбанк, банк "Дабрабыт").

Ранее Головченко говорил, что увеличивается доля китайских юаней в расчетах во внешней торговле Белоруссии. В середине марта на Белорусской валютно-фондовой бирже начаты ежедневные торги валютной парой белорусский рубль/юань.

К настоящему времени к СПФС подключены все 24 белорусских банка.