"Мосбиржа" объявила дискретный аукцион по акциям Petropavlovsk

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" объявила дискретный аукцион по акциям Petropavlovsk из-за их роста более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

На момент объявления дискретного аукциона рост котировок ценных бумаг Petropavlovsk составлял 22,4% к уровню закрытия предыдущего дня – до 10,775 рубля за штуку (на максимуме рост достигал 25%, до 11 рублей за штуку).

Дискретный аукцион – это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги походят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса – более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.