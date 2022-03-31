МосБиржа объявила дискретный аукцион по распискам HeadHunter

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа объявила дискретный аукцион по депозитарным распискам HeadHunter из-за их роста более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

На момент объявления дискретного аукциона рост котировок депозитарных расписок HeadHunter составлял 22,9% к уровню закрытия предыдущего дня - до 1942 рублей за штуку (на максимуме рост достигал 25,3%, до 1980 рублей). Активный рост цен АДР на акции компании наблюдается второй день подряд, накануне бумаги подорожали на 19,7%.

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги проходят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.