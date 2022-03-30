Правительство временно увеличило порог авансирования по госконтрактам до 90%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство временно, до конца 2022 года увеличило предельный размер аванса по госконтрактам до 90% от цены контракта, следует из постановления на сайте кабинета министров.

Эта норма распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применить это же правило к контрактам, финансируемых из их бюджетов.

Также постановление корректирует норму о казначейском сопровождении авансовых платежей. Теперь под казначейское сопровождение будут подпадать авансовые платежи в размере от 50% до 90% от цены контракта. Авансирование госконтрактов в размере до 50% от цены контракта освобождены от казначейского сопровождения.

"Деньги будут сразу поступать на банковские счета организаций, - говорится в сообщении. - Это ускорит проведение платежей по заключаемым контрактам, позволит бизнесу отказаться от промежуточных кредитов и не отвлекать из оборота собственные средства".

Кроме того, в правительственном постановлении оговаривается, что госзаказчики и их поставщики, заключившие контракты до принятия этого документа, могут по соглашению сторон внести изменения в подписанные контракты - в части увеличения предусмотренных контрактами размеров авансовых платежей

В середине марта президент Владимир Путин предложил правительству увеличить объемы авансирования по госконтрактам до не менее чем 50% от стоимости контракта, чтобы исполнители госзаказов вовремя получали деньги. Он также заверил, что проблем финансирования со стороны федерального бюджета не будет.

Минпромторг ранее направлял в правительство свои предложения для включения в единый план по реализации антикризисных мер. В частности, министерство предлагало установить норму об авансировании госзакупок российской промпродукции в размере не менее 50% от цены контракта.

Схема авансирования широко используется в рамках госзакупок (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). До пандемии новой коронавирусной инфекции госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство приняло "антивирусные" нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%. В начале 2021 года действие этой нормы было продлено до конца года.